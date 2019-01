Handwerk droht mit Verfassungsklagen gegen Soli-Pläne

Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald befindet sich wohl weiter auf dem Wege der Besserung. Er hat das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm verlassen und wurde mittlerweile in eine Rehaklinik verlegt. Das hat die Stadt Weingarten am Donnerstagmittag per Pressemitteilung erklärt. „Die Stadtverwaltung wurde am gestrigen Mittwoch über die Angehörigen informiert, dass Oberbürgermeister Markus Ewald die kritische Phase überstanden hat und zwischenzeitlich in eine Reha-Klinik verlegt wurde“, schreibt die Stadt.