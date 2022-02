Handpflege: Die richtige Creme ist wichtig

Trockene Heizungsluft, häufiges Händewaschen und Desinfizieren: Winter und die Corona-Hygienemaßnahmen setzen vielen Händen derzeit zu. Sie fühlen sich trocken an, die Haut spannt oder reißt ein. „Spätestens dann sollte man Handcreme benutzen. Aber auch präventiv schadet die Pflege keinem“, sagt Peter Elsner, Dermatologe und Sprecher der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. So findet man eine passende Creme.

Brauchen alle Hände die gleiche Pflege?

Nein. „Etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland haben eine Anlage zu empfindlicher Haut, zu Allergien oder Neurodermitis. Diese Gruppe sollte die Hände auf jeden Fall regelmäßig eincremen“, sagt Peter Elsner. Auch wer seine Hände bei der Arbeit häufig waschen und desinfizieren muss, kann eher zu trockenen Händen neigen.

Warum trocknet Händewaschen die Haut aus?

Die oberste Schicht der Haut besteht aus Fett, Eiweißen und abgestorbenen Zellen. Fremdstoffe von außen prallen an dieser Schutzschicht ab und die Feuchtigkeit wird in der Haut gehalten. Wäscht man nun die Hände mit Seife, lösen die in der Seife enthaltenen sogenannten Detergenzien nicht nur den Schmutz von den Händen, sondern auch das hauteigene Fett. Die Hände werden trocken. Kaltes oder lauwarmes Wasser strapaziert die Hände beim Waschen übrigens weniger als heißes.

Und wie sieht es mit Desinfektionsmittel aus?

„Desinfektionsmittel sind für die Hände besser verträglich als Seifenprodukte“, sagt Dermatologe Peter Elsner. Allerdings basieren viele Desinfektionsmittel auf Alkohol und lösen so auch die Fette aus der Haut, was diese trocken macht. Es gibt aber auch rückfettende Produkte, die besser verträglich sind. „Und es spricht auch nichts dagegen, nach dem Desinfizieren die Hände einzucremen“, sagt Peter Elsner. Eine vom Robert-Koch-Institut geförderte Studie hat gezeigt, dass Handcreme die desinfizierende Wirkung nicht beeinträchtigt.

Wie häufig sollte man seine Hände eincremen?

Wer trockene Hände hat und diese häufig waschen muss, dem empfiehlt Peter Elsner, sie danach auch jedes Mal einzucremen. Wichtig ist es, sich die Hände vor dem Cremen gut abzutrocknen. „Bei fettigerer Haut genügt dagegen auch einmal am Tag cremen“, sagt Peter Elsner.

Es gibt Handcreme für einen Euro und für 30 Euro. Sind die Produkte alle gleich empfehlenswert?

Der Preis kann ein Hinweis auf hochwertige Inhaltsstoffe sein – muss es aber nicht. Eine sehr gute pflegende Eigenschaft haben Peter Elsner zufolge so genannte Ceramide, weil sie wirken wie die hauteigenen Fette der Hände. „Da sie recht teuer in der Herstellung sind, finden sie sich nicht in allen Produkten oder sind häufig nur zu geringem Anteil darin“, sagt Peter Elsner. Sie müssen bei den Inhaltsstoffen ausgewiesen werden, die enthaltene Menge jedoch nicht. Das Verbrauchermagazin „Ökotest“ hat im November 2021 Handcremes getestet, hier schnitten auch günstige Produkte vom Discounter oder Drogeriemarkt gut ab. Die Testergebnisse kann man kostenlos abrufen unter www.oekotest.de. Die Stiftung Warentest (www.test.de) hat Handcremes zuletzt im Dezember 2018 getestet, auch hier lautet das Fazit: gute Pflege gibt es auch schon für weniger als einen Euro je 100 Milliliter.

Gibt es auch Inhaltstoffe, die man besser meiden sollte?

Ja. Menschen, die ohnehin schon trockene, empfindliche Haut haben, wählen am besten Produkte ohne Duftstoffe. „Alles, was intensiv riecht, lässt man da lieber im Regal stehen“, sagt Peter Elsner. Auch manche Konservierungsmittel können Probleme machen und Allergien auslösen. „Am besten lässt man sich da in der Apotheke oder in der Drogerie zu beraten“, rät der Dermatologe.

Kerstin Effers, Chemikerin und Referentin im Fachbereich Umwelt und Gesundheitsschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt, zu Produkten mit Naturkosmetiksiegeln zu greifen. „Da kann man sicher sein, dass sie weder Silikone noch mineralölbasierte Inhaltstoffe wie Paraffin oder Mikroplastik enthalten.“ Silikone sind Kunststoffe und können in der Umwelt kaum wieder abgebaut werden. Bestimmte Mineralölbestandteile stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. „Da der Weg von der Hand in den Mund ein kurzer ist, würde ich sie in Handcreme besser meiden“, meint die Expertin.

Gibt es Handcremes, die besonders gut einziehen?

Grundsätzlich ziehen alle Handcremes schon mal sehr viel besser ein als eine Salbe für die Hände – denn Salben haben einen wesentlich höheren Fettanteil. Für die Pflege von sehr trockener Haut ist das nützlich, „man muss dann aber schon Baumwollhandschuhe tragen“, sagt Peter Elsner. Bei Handcremes entscheidet unter anderem auch der Fettgehalt darüber, wie gut sie in die Haut einziehen. Cremes für trockene Haut sind meist besonders reichhaltig und können deshalb auch nicht schnell einziehen.

Tube oder Tiegel: Welche Verpackung ist besser?

In Cremedosen oder Tiegel können leichter Bakterien eindringen. „Um das zu verhindern, muss man viel Konservierungsmittel zugeben und das kann dann wieder zu Allergieproblemen führen“, sagt Elsner. Weshalb er empfiehlt, lieber Handcreme aus der Tube oder einem Spender zu nehmen.

Was hat es mit fester Handcreme auf sich, die es inzwischen ja neben festem Shampoo oder Duschgels auch gibt?

Das sind Produkte, die aus Sheabutter oder Kakaobutter bestehen und ohne Wasser auskommen. „Deshalb brauchen sie auch keine Konservierungsmittel, weil sich Bakterien ohne Wasser nicht vermehren können“, sagt Chemikerin Kerstin Effers. Ein weiterer Vorteil: Feste Handcremes, die auch als Bodybutter für den ganzen Körper verkauft werden, kommen ohne Plastikverpackung aus. „Und die Produkte pflegen raue Hände sehr gut“, sagt Kerstin Effers.

Wann muss man mit trockenen Händen zum Arzt?

„Wenn die Hände anfangen aufzureißen, ist das ein Signal dafür, dass es von normal trockener Haut zum Handekzem kippt“, sagt Peter Elsner. Dann sollte man sich schnell hautärztliche Hilfe suchen. „Denn wenn sich so ein Ekzem erst einmal etabliert hat und chronisch wird, kann die Behandlung langwierig werden.“

Gratis-Handcreme für viele Berufsgruppen

Wer in Berufen arbeiten, bei denen regelmäßiges Händewaschen beziehungsweise -desinfizieren nötig ist, hat über seine Berufsgenossenschaft Anspruch auf entsprechende Handpflege über das so genannte Hautarztverfahren. Dazu zählen beispielsweise Pflegekräfte, Gärtner, Landwirte oder Bauarbeiter. „Präventiv oder im Fall von trockenen Händen kann man sich beim Hautarzt dann ein Rezept für eine Handcreme abholen und bekommt meist qualitativ sehr gute, geprüfte Produkte“, sagt Peter Elsner von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege bietet zudem beispielsweise auch noch regelmäßige Hautsprechstunden und Hautschutzseminare an. (sam)