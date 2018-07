Hamilton im Abschlusstraining in Silverstone vorn

Von Schwäbische Zeitung

In Lustenau südlich von Bregenz hat ein Autofahrer die Scheibe eines Tank-Shops durchbrochen. Der 32-Jährige musste mit Polizeigewalt aus dem Fahrzeug geholt werden. Das teilte die Polizeiinspektion Lustenau mit. Vol.at hatte zuerst berichtet.

Zuvor war der Mann in das Tor der Waschanlage der Tankstelle gefahren, umkreiste anschließend das Tankstellengebäude und fuhr in den verglasten Haupteingang. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kunden in der Tankstelle.