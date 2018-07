Hamburger erreicht Endrunde für Studenten-Oscar

Los Angeles/Hamburg (dpa) - Der Hamburger Nachwuchsregisseur Max Zähle (33) hat das Finale im Rennen um den Studenten-Oscar erreicht Nach Mitteilung der Oscar-Akademie in Beverly Hills am Mittwoch tritt Zähle, Absolvent der Hamburg Media School, mit seinem Kurzspielfilm „Raju“ gegen Filmemacher aus Schweden und Norwegen an.

Zähles Film mit den Schauspielern Wotan Wilke Möhring und Julia Richter dreht sich um ein deutsches Ehepaar, das ein indisches Waisenkind adoptiert. Dieses Kind verschwindet plötzlich. Der Preis wird am 11. Juni in Beverly Hills verliehen. Alle drei Finalisten erhalten eine Trophäe, die Reihenfolge ist aber noch nicht bekannt. Der Top-Preis in Gold ist mit 5000 Dollar dotiert, Silber mit 3000 Dollar, der Bronze-Gewinner erhält 2000 Dollar.

In diesem Jahr hatten nach Angaben der Academy of Motion Picture Arts and Sciences 52 Teilnehmer aus 32 Ländern Beiträge eingereicht. Neben Zähle bewarben sich weitere fünf Absolventen deutscher Filmhochschulen um den Preis. 2008 hatte der Schweizer Reto Caffi von der Kunsthochschule für Medien Köln mit dem Streifen „Auf der Strecke“ die begehrte Trophäe gewonnen. Im Jahr zuvor setzte sich der deutsche Nachwuchsregisseur Toke Constantin Hebbeln von der Filmakademie Baden-Württemberg mit „Nimmermeer“ gegen die internationale Konkurrenz durch. 2005 erhielt Ulrike Grote für ihren Diplomfilm „Der Ausreißer“ an der Hamburger Universität den Preis.

Mit den Studenten-Oscars ehrt die Akademie seit 1972 jährlich jeweils einen Auslands-Regisseur und junge Talente aus den USA. Gewinner des Nachwuchspreises mischen häufig auch bei der großen Oscar-Verleihung mit. Seit 1972 konnten sie 43 Oscar-Nominierungen holen, achtmal wurde die vergoldete Trophäe verliehen.