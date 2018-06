Hamburg Ballett als Tanzcompagnie 2013 ausgezeichnet

Hamburg (dpa) - Das Hamburg Ballett mit seinem Intendanten John Neumeier wird mit einem renommierten italienischen Tanzpreis als „Tanzcompagnie des Jahres“ prämiert.

Eine weitere Auszeichnung des „Premio Positano“ gehe an die Erste Solistin Silvia Azzoni in der Kategorie „Beste weibliche italienische Tänzerin des Jahres“, wie das Hamburg Ballett am Freitag mitteilte. Die Preise werden am 7. September in der italienischen Stadt Positano in der Provinz Salerno vergeben. Über die Auszeichnungen entschied eine internationale Jury aus Tanzkritikern.