„Halloween“ – Der Kultkiller ist zurück!

Haddonfield, 40 Jahre nach dem Amoklauf des mordenden Michael Meyers: Ausgerechnet einen Tag vor Halloween bricht der bis dato inhaftierte Michael aus der Psychiatrie aus, um sich auf die Jagd nach Laurie (Jamie Lee Curtis) zu machen, die ihm einst als einziges seiner Opfer entkommen konnte.

Alt und grau geworden, wartet sie in einer zum Hochsicherheitstrakt umgebauten Hütte darauf, ihrem Erzfeind endlich in die Augen sehen und ihn eigenhändig umbringen zu können. Nur ihre Familie soll nicht in die Sache hineingezogen werden. Und während sich Michael seine Maske wieder aufsetzt und Kurs auf sein Heimatstädtchen nimmt, versucht Laurie verzweifelt, ihre Tochter Karen und ihre Enkelin Allyson zu beschützen, die nicht wissen, in was für einer Gefahr sie schweben...

Halloween, USA 2018, 106 Min., FSK ab 16, mit Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton