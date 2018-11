Halbzeit im Rennen der CDU-Kandidaten

Ein letztes Mal in diesem Jahr schnüren sich die Fußballer der Kreisliga A2 ihre Fußballschuhe. Auf dem Programm steht der 17. Spieltag. Alle Partien werden aufgrund des Totensonntags (darf in Württemberg nicht gespielt werden) am Samstag angepfiffen. Und auch an diesem Spieltag geht es wieder heiß her. Vorhang auf für den letzten Auftritt 2018. Die SGM Fischbach-Schnetzenhausen will mit einem Dreier beim FC Dostluk den Tabellenvorletzten weiter auf Abstand halten.