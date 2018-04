Halbfinale winkt: FC Bayern mit 2:1-Erfolg beim FC Sevilla

Von Michael Würz

Dienstagmorgen in der Winterlinger Ortsdurchfahrt: Beamte der Kriminalpolizei fahren vor, laden Equipment aus, mit dem sie das Familiendrama rekonstruieren wollen, das sich am Ostersonntag hier in einer Wohnung zugetragen hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 48-jährigen Mann vor, dabei seine 41 Jahre alte Frau erschossen zu haben. „In erster Linie geht es nun darum, den Tathergang zu rekonstruieren, die Vorgeschichte zu beleuchten und die Motivlage zu ermitteln“, erklärte Jens Gruhl, Chef der Hechinger Staatsanwaltschaft, am Dienstag.