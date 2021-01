Haftstrafe für Verkehrssünder mit 373 Punkten

Von Schwäbische Zeitung

Im Zentrum Aulendorfs geriet am Freitagabend gegen 18 Uhr der Dachstuhl des ehemaligen Gasthofs Krone an der Hauptstraße 82 in Brand. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war es vermutlich beim Befeuern eines Pelletofens zu dem Brand der direkt über der Gaststätte befindlichen Räumlichkeiten gekommen.

Das Feuer breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus. Die sechsköpfige Familie kam unverletzt ins Freie. Auch weitere Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.