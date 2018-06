Haftbefehl nach Tod einer 16-Jährigen bei Hannover

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein in der Schweiz verurteilter Raser aus dem Kreis Ludwigsburg hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart seine Haftstrafe in Deutschland noch nicht angetreten. Der 44-Jährige habe sich für haftunfähig erklärt.

Er sei nicht wie angeordnet am Montag am Gefängnis erschienen, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Die Angaben des Mannes müssten jetzt überprüft werden. Bis dahin sei der Fall „auf Pause gesetzt“. Zuvor hatte derselbe Sprecher erklärt, der Mann sitze seit Montag in einem deutschen Gefängnis ein.