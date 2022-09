Hässlicher wohnen in Gotland

Dem Klimawandel kann man auf ganz unterschiedliche Weise begegnen: Von totalem Ignorieren bis totaler Anpassung reicht die Bandbreite. Eine Folge der Misere ist ja, dass Wasser entweder gar nicht mehr regnet, oder gleich in solchen Mengen, dass mindestens der Keller überflutet wird. Was man in Zeiten der Dürre auf Gotland in Schweden zum Beispiel vermeiden soll, ist das Wässern des Rasens, ja zeitweise ist es sogar verboten. Weil das aber für Liebhaber gepflegter Grasflächen sehr schwierig ist, lobten die Behörden einen besonderen Wettbewerb aus: der Rasen im miserabelsten Zustand gewinnt.

Marcus Norström hat mit einer Mischung aus Faulheit, Vernachlässigung und Passivität letztendlich das Rennen gemacht. Vor seinem Haus welkt der „hässlichste Garten Gotlands“ vor sich hin. Braune Erde, armselige Grasbüschel, trockenresistentes Unkraut. So sehen gepflegte Rasen im Schlepptau der Klimakrise aus. Der glückliche Gewinner erhält eine kostenlose Beratung, mit welcher Bepflanzung er künftig mehr oder weniger ganz auf Wasser verzichten kann – und es trotzdem schön hat. Zur Kernkompetenz künftiger Menschen gehört es also, aus der Not eine Tugend zu machen.

Das eindrucksvolle Beispiel Gotland zeigt, dass man mit Kreativität in jeder Krise auch die Chance sehen kann. Kinder fühlen sich vom konsequenten Wassersparen der Gotländer bereits inspiriert und verzichten komplett auf das Waschen. Teile der FDP rufen jetzt dazu auf, um wertvolles Wasser zu sparen, jetzt endlich anzufangen, auf Champagner umzusteigen. (nyf)