Hackerangriff auf Yahoo: Gefängnis für Kanadier

Wunden lecken nach dem enttäuschenden Ende einer an sich grandiosen Saison? Bei den Volleyballern des VfB Friedrichshafen war das nicht drin. Spieler und Trainer Vital Heynen verabschiedeten sich unmittelbar nach dem 2:3 in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Berlin zu ihren Nationalmannschaften oder in den Urlaub. Für den neuen Geschäftsführer Guido Heerstraß standen Kennenlernbesuche an – die nicht alle angenehm gewesen sein dürften.