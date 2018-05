Haberlandt war „furchtbar verliebt“ in Liefers

Die Schauspielerin Fritzi Haberlandt (42) hat als Teenager für ihren späteren Kollegen Jan Josef Liefers (53) geschwärmt.

Sie sei „furchtbar verliebt“ gewesen in den heutigen Münsteraner „Tatort“-Gerichtsmediziner, der damals im Hamburger Thalia Theater auf der Bühne stand, sagte Haberlandt („Babylon Berlin“) dem „Zeit Magazin“ Hamburg. „Auf den habe ich immer am Bühneneingang gewartet, damit ich, wenn er vorbeirauschte, einmal seine Luft einatmen durfte. Ihn anzusprechen, hätte ich mich aber nie getraut.“

Die gebürtige Ost-Berlinerin war im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie in einen Hamburger Vorort gezogen. „Letztlich war das genau die richtige Stadt für mich, ich entwickelte dort eine regelrechte Theaterbesessenheit.“ Zweimal die Woche sei sie ins Thalia Theater gegangen, wo sie später selbst zum Star wurde. „Das war jedes Mal eine ganz schöne Reise aus dem Vorort, in dem ich wohnte. Ich stellte mich abends an der Kasse an, um Restkarten zu bekommen, zehn Mark kosteten die damals. Die Kassenfrau vom Thalia kannte mich schon.“

