Höhere Umzugs-Pauschbeträge und neue Fleischkennzeichnung

Von Deutsche Presse-Agentur

In einem Einkaufszentrum in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind 16 Menschen leicht verletzt worden, weil ein Unbekannter Pfefferspray versprüht hat. Die Betroffenen hatten am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt über Husten und Reizungen geklagt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Die Polizei ging zunächst von einem Gasaustritt aus und evakuierte den Lebensmittelmarkt. Hinweise auf einen Täter gebe es derzeit noch nicht, so der Polizeisprecher.