Höhere Mütterrente jetzt für mehr Berechtigte

Nach dem Schokoladenhaus Wild schließt ein weiteres Traditionsgeschäft in der Wangener Innenstadt: Die Spielwarenhandlung Gelle in der Bindstraße hat Räumungsverkauf und wird bald Geschichte sein. Grund für diesen Schritt sei der zunehmende Online-Handel, erklärt Geschäftsführer Manfred Gelle. „Die Kunden bevorzugen das Internet.“ Auch sonst bleiben Handel und Gewerbe in und um die Wangener Altstadt in Bewegung. Und: Die Leerstandsquote insgesamt und das Angebot an freien Ladenflächen sind aktuell wieder äußerst niedrig.