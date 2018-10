Höchste Unwetter-Alarmstufe für Kroatiens Küste

Von

In der „Alten Ortsmitte“ von Essingen gibt es jetzt einen schön gestalteten Platz in einem herrlichen Ambiente. Am Sonntag ist der Platz mit einer Feier offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

Bürgermeister Wolfgang Hofer äußerte sich „froh und glücklich“ darüber, dass das Bauvorhaben noch vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden konnte. Er erinnerte an das alte Schulhaus an dieser Stelle, das bis 1968 in Betrieb gewesen und 1995 abgerissen worden sei.