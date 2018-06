Höchste Sicherheitsstufe: Putin kommt nach Wien

Erstmals seit seiner erneuten Wahl zum russischen Präsidenten besucht Wladimir Putin ein Land der Europäischen Union. Der 65-Jährige wird zu einem eintägigen Arbeitsbesuch in Österreich erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit der Staats- und Regierungsspitze auch über die Vertrauenskrise zwischen Ost und West. Österreich will sich unter Kanzler Sebastian Kurz in der Konfrontation als diplomatischer Brückenbauer positionieren. Beim Besuch Putins wird die Innenstadt von Wien von rund 800 Polizisten bewacht.