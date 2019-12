Häftlinge tätigten Werbeanrufe für Bloombergs Kampagne

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Singen: Weil über Notruf die Meldung eingeht, dass maskierte Personen mit Gewehrattrappen in der Fußgängerzone unterwegs seien, machen sich die Beamten am Sonntag auf die Suche - und entdecken tatsächlich verkleidete Kinofans.

"Im Bereich des Kinos konnten zwei Personen festgestellt werden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Gesuchten hatten sich allerdings nicht maskiert, um möglicherweise einen Raubüberfall zu begehen.