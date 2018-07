Guy Pearce mit Nicolas Cage in Rachethriller

Los Angeles (dpa) - „Memento“-Star Guy Pearce wird an der Seite von Nicolas Cage und January Jones in dem Rachethriller „Hungry Rabbit Jumps“ mitspielen. Wie das Filmblatt „Variety“ berichtet, sollen die Dreharbeiten im Dezember in New Orleans anlaufen.

Die Story dreht sich um einen Mann, der sich nach einem brutalen Verbrechen an seiner Ehefrau einer geheimen Bürgerwehrorganisation anschließt. Roger Donaldson, der zuletzt bei „Bank Job“ Regie führte, inszeniert den Streifen nach einem Drehbuch von Robert Tannen („Even Money“). Ursprünglich sollte Tobey Maguire die Hauptrolle übernehmen, doch der Schauspieler wechselte hinter die Kamera und ist nun als Produzent mit im Spiel.