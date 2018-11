Gutscheine liegen vorn - Weihnachtsgeschäft läuft an

Spielzeug, Bücher, Schmuck, Parfüm und immer Gutscheine: Auch in diesem Jahr geben Kunden in Deutschland Milliarden für Weihnachtsgeschenke aus. Trotz nahezu spätsommerlicher Temperaturen hat für den Handel die wichtigste Zeit schon begonnen. Im November und Dezember gibt es den höchsten Umsatz des Jahres. Im Schnitt 472 Euro, knapp 7 Euro mehr als letztes Jahr, will jeder Kunde nach einer HDE-Umfrage für Festtagsgeschenke ausgeben. Andere Umfragen kommen teilweise auf deutlich geringere Summen.