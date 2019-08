Gutscheine für Schloss Arenenberg zu gewinnen

So lieblich das Schloss, so herrschaftlich der Blick: Am Schweizer Bodensee in Salenstein liegt der Arenenberg mit seinem Napoleonschloss und den Parkanlagen auf drei Ebenen. Da das Schloss als Napoleonmuseum Thurgau geführt wird, sind seine prachtvollen Salons heute der Öffentlichkeit zugänglich. Wer von der Aussichtsterrasse auf den Bodensee blickt, weiß, warum Königin Hortense diesen Platz vor rund 200 Jahren als standesgemäßen Exilwohnsitz auserkoren hatte.

Mit wechselnden Ausstellungen wird das Museum immer wieder aufs Neue interessant. Noch bis zum 13. Oktober läuft die Sonderschau „Vernäht! Mode & Gärten – ein Wechselspiel vom Mittelalter bis zur Belle Epoque".