Guster-Popsongs garantieren gute Laune

Schön, dass Bands wie Guster in einer kurzlebigen Pop-Welt ihr sicheres Auskommen haben. Sie erfinden das Rad nicht neu (haben es auch gar nicht vor), erfüllen mit ihrer Musik aber eine wichtige Mission: Freude ohne Reue.

Genau das schafft auch „Evermotion“ (Nettwerk/Soulfood) wieder, das jüngste von gut einem Dutzend Guster-Alben in 20 Jahren (darunter mehrere Live-Platten, denn Guster sind in den Staaten eine äußerst populäre Konzertband). Entspannt wie selten zuvor zelebriert das US-Quartett um Sänger Ryan Miller seinen Power-, Alternative- oder College-Pop, wie auch immer man diese elf neuen Songs nun einordnet.

Die Melodien fließen butterweich meist im mittleren Tempo dahin, mit feinen Gitarren- und unaufdringlichen Keyboard-Sounds. Hin und wieder gibt es eine Ballade wie „Lazy Love“, aber auch die ist kein tief melancholischer Tränenzieher, sondern eher ein Slow-Song der fröhlicheren Sorte mit besonders schönem Harmoniegesang und einem an Burt Bacharach geschulten Chorus.

Man hat Guster oft (und auch bei Veröffentlichung dieser Platte wieder) vorgeworfen, dass die Band nur an der Oberfläche fische, kein eigenes Profil habe, eigentlich „The Shins für Arme“ sei. Abgesehen davon, dass man guten Shins-Epigonen - gerade nach jahrelanger Abwesenheit der tollen Indie-Band um James Mercer - per se gern zuhört, wird Originalität und Eigenständigkeit oft auch überschätzt.

Deshalb sind die ansteckend melodischen Guster-Songs - diesmal produziert vom Top-Knöpfchendreher Richard Swift - ein Vergnügen, für das man sich nie schämen muss. Die US-Plattenkäufer sahen das übrigens genauso - und hievten „Evermotion“ sofort auf einen respektablen Platz 32 ihrer Billboard-Charts.

So mag ein fröhlich gepfiffenes Kirmespop-Liedchen wie „Never Coming Down“ für Pop-Connaisseure arg leichtgewichtig sein, aber in der dunklen Jahreszeit erfüllt es seine Funktion perfekt: her mit der besseren Laune!

Konzerte im März: 9.3. Hamburg, 10.3. Berlin, 12.3. Köln, 13.3. Frankfurt/Main, 14.3. München, 15.3. Wien, 16.3. Zürich

Website Guster