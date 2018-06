Guardiola bestätigt Interesse von Manchester City an Sané

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat Gespräche mit Leroy Sané vom FC Schalke 04 bestätigt. „Sané ist noch ein Schalke-Spieler“, stellte der spanische Startrainer nach dem 0:1 im Testspiel seines Teams bei seinem alten Verein FC Bayern München zwar klar, räumte aber ein: „Natürlich haben wir mit ihm gesprochen. Schalke weiß von unserem Interesse.“ Derzeit bestehe in den Gesprächen noch ein „großer Abstand. Aber das ist heute“, meinte Guardiola weiter. Er wisse nicht, was in den nächsten Wochen passiere. Schalke hatte bestätigt, dass Sané wechseln will.