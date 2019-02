Guaidós Botschafterin in Costa Rica übernimmt Verwaltungssitz

Von Schwäbische Zeitung

Kaum eine Krebserkrankung ist so weit verbreitet wie Darmkrebs. Als eines von wenigen zertifizierten Darmzentren in Deutschland bieten die Sana Klinken im Landkreis Biberach mit der sogenannten TaTME-Methode ein neuartiges OP-Verfahren am Standort Biberach an. Eine noch sicherere und effizientere Entfernung der Tumore senke dabei das Risiko eines Rückfalls und mache gleichzeitig den Einsatz eines künstlichen Darmausgangs oftmals überflüssig, teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit.