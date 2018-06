„Grumpy Cat“ wird TV-Star

Sie ist nicht nur die am schlechtesten gelaunte, sondern auch die erfolgreichste Katze der Welt: „Grumpy Cat“. Mit nach unten gezogenen Mundwinkeln wurde sie im Internet erfolgreich, doch längst ist aus der Katze ein gutes Geschäft geworden - jetzt sogar im TV.

Dazu wird sie sicher ordentlich das Gesicht verziehen: Ausgerechnet auf „Lifetime“ läuft er, der erste Film über die grummelige Katze „Grumpy Cat“. Seit Jahren hat der US-Fernsehsender einen zweifelhaften Ruf als Abspielstation für rührselige TV-Filme mit hohem Schmalzfaktor - das, was man in Deutschland früher den „Großen TV-Roman“ nannte. Am Samstag kommt dort nun also „Grumpy Cat's Worst Christmas Ever“ (etwa „Das schlimmste Weihnachten aller Zeiten für die mürrische Katze“).

Erzählt wird die Geschichte eines Mädchens, das die berühmteste Katze der Welt in einer Tierhandlung entdeckt und mit ihr kommunizieren kann. Dem Tier gefällt das alles natürlich überhaupt nicht - auf der Promo-Webseite im Internet verzieht sie mürrisch ihr Gesicht.

Genau dieses Gesicht ist längst eine Goldgrube: Der Siegeszug der US-amerikanischen Katze geht auf ein Foto zurück, das der Bruder der Besitzerin im September 2012 auf der Diskussionsseite Reddit veröffentlichte. Zu sehen ist das Katzengesicht mit kleinem Unterbiss und leichter Behinderung, genannt „feliner Kleinwuchs“ -, eben genau so, dass es den Anschein hat, als ob die Katze die Mundwinkel missbilligend nach unten zieht. Schnell ist der Spitzname geboren, sofort ist er Programm: „Grumpy“ heißt auf Englisch „grummelig“ oder „mürrisch“. „Einmal hatte ich Spaß. Es war schrecklich“, wird Grumpy Cat in einer Abwandlung des Bildes in den Mund gelegt.

Lange vor dem Film hatte die Katze einen Manager, Ben Lashes. Und der nimmt sein Geschäft ernst. Zwei Bücher über die Katze („Ein mürrisches Buch“ und „Der mürrische Führer durch das Leben“) standen auf der Bestsellerliste der „New York Times“, laut „New York Magazine“ wurden bereits bis Ende 2013 mehr als 100 000 T-Shirts mit dem Gesicht der Katze verkauft. Dazu kamen ebenso viele Plüschtiere zu rund 15 Dollar (12 Euro) das Stück. Ebenfalls erhältlich: Sticker, Socken, Malbücher und sogar „Grumppuccino“-Kaffee in drei Geschmacksrichtungen, Werbespruch: „Er ist furchtbar gut.“ Mehr als 10 000 lieferbare Produkte zu der Katze gibt es beim Versandhändler Amazon, sie ist offizielle „Sprecherkatze“ für die Futtermarke „Friskies“.

Neben der mürrischen Katze steuert Lashes noch einige andere Netz-Phänomene, darunter „Keyboard Cat“, „Nyan Cat“, „Scumbag Steve“ und das „Erfolgskind“, „Success Kid“. „Ich wollte immer dafür sorgen, dass diese Dinge genauso behandelt werden wie jede andere Unterhaltungs-Marke auch“, sagt er. Den Besitzern kommt das sicher entgegen.

Die Besitzer der zweieinhalb Jahre alten Katze bemühen sich laut Webseite trotzdem um Normalität. Das Tier werde nur ein Mal pro Woche vor die Fotokameras gestellt, schreibt Tabatha Bundesen auf der Webseite. Wie viel genau sie schon mit der Katze verdient hat, ist unbekannt. Mitte 2013 schrieb die „Washington Post“ bereits von einem sechsstelligen Betrag, lange vor der Kaffeelinie, dem zweiten Buch und den Filmeinnahmen.

Bundesen selbst sagt, dass die Berühmtheit der Katze für sie hervorragend sei: Sie dürfe mit ihr zu den MTV Awards und komme auch sonst in den Genuss vieler Vorteile des Promilebens — ohne dauernd den Paparazzi ausgeliefert zu sein. Trotzdem: Wer Bundesen darauf anspricht, ob sie die Besitzerin von Grumpy Cat ist, bekommt als Standardantwort: „Sie ist die Besitzerin von mir.“ Grumpy Cats Kommentar dazu wäre sicher: „Furchtbar!“