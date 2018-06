Groove aus einem Guss: Sinkane

Der Seventies-Soul eines Curtis Mayfield, der schwitzige Funk von James Brown, der Afrobeat von Fela Kuti und Tony Allen, der grenzüberschreitende Indiepop von Vampire Weekend: Im Sound des sudanesisch-amerikanischen Musikers Ahmed Gallab alias Sinkane kommt all das aufs Tanzbarste zusammen.

„Life & Livin' It“ ist bereits das dritte Sinkane-Album auf dem Berliner Label City Slang seit 2012, und man kann längst gut nachvollziehen, warum dessen Boss Christof Ellinghaus so sehr an das multikulturelle Bandprojekt glaubt. Denn die Platten der Gallab-Truppe werden tatsächlich immer besser.

Das neue Werk strahlt nun eine solche Selbstsicherheit und im Groove geerdete Energie aus, dass man nur den Hut ziehen kann. Zu dieser Lässigkeit hat sicher auch beigetragen, dass Gallab kürzlich in einem Allstar-Tribute-Projekt neue Erfahrungen als Bandleader sammeln durfte: Er war musikalischer Direktor von William Onyeabor's Atomic Bomb Band, die weltweit große Hallen füllte und Festivalgäste zum Tanzen brachte.

Noch klarer als früher bei Sinkane treten nun die afrikanischen Wurzeln seiner Musik und die Grundierung in der US-Black-Music hervor. Ausflüge in Pop und Country gibt es diesmal nicht, so dass dieses Album wie aus einem Guss daherkommt.

Was zum Glück konstant geblieben ist: die Qualität von Gallabs Gesang. Oft steigt diese Stimme in ein so müheloses wie kraftvolles Falsett auf, das tatsächlich an die großen Vorbilder Mayfield oder Marvin Gaye erinnert. Kurz: „Life & Livin' It“ ist eine knapp 40-minütige Songsammlung, die einfach Riesenspaß macht - aber nie unter Niveau.