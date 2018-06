Groko bremst: Baukindergeld wird bei Quadratmetern gedeckelt

Von Schwäbische Zeitung

An der Kaufmännischen Berufsschule Ehingen haben die Schüler den schriftlichen Teil der Abschlussprüfung Sommer 2018 hinter sich gebracht. 72 Absolventen wurden in den Fachklassen Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel, Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement unterrichtet und haben an der Abschlussprüfung teilgenommen und bestanden. 22 Industriekaufleute haben zusätzlich in einer weiteren schriftlichen und mündlichen Prüfung in Englisch das KMK-Fremdsprachen-Zertifikat der Ständigen Kultusministerkonferenz erworben.