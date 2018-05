Großeinsatz bei Dresden beendet - Verdächtiger tot

Bereits am Vorabend des für sie bestimmten Sonntags hat die Musikkapelle Eglofs den Müttern eine große Freude gemacht. Aber auch alle anderen Gäste in der Turn- und Festhalle Eglofs fühlten sich von einem Konzert beschenkt, das sorgfältig zusammengestellt und an Höhepunkten reich war. Es ging in seiner Leistung und Darbietung über das eines Laienorchesters hinaus. Garant dafür war Johnny Ekkelboom, der es wieder einmal verstand, aus den Instrumentalisten die in ihnen steckenden Fähigkeiten hervorzulocken.