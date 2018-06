Große Lehmbruck-Werkschau in Apolda

Apolda (dpa) - Das Kunsthaus Apolda widmet dem Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) eine umfassende Retrospektive. Vom 9. September bis zum 16. Dezember ist die Schau für Besucher geöffnet.

Zu sehen sind rund 110 Exponate, darunter berühmte Skulpturen wie „Die Kniende“, die „Große Sinnende“ und der „Kopf eines Denkers“.

Ein vollkommen eigenständiges Werk des meist nur als Bildhauer bekannten Künstlers stellen in der Ausstellung die 60 Gemälde, Zeichnungen, Radierungen und Lithographien vor. Die in Apolda gezeigten Exponate stammen aus dem Nachlass und dem Lehmbruck Museum Duisburg. Die Ausstellung wird im Anschluss in Schleswig (Schleswig-Holstein), Paderborn (Nordrhein-Westfalen) sowie im tschechischen Brünn (Brno) gezeigt.

