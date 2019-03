Großdemonstration für ein zweites Brexit-Referendum

Jedes Wochenende nehmen die „Spießgesellen“ in Friedrichshafen peinliche, kuriose oder unerträgliche Zustände in Friedrichshafen und am Bodensee aufs Korn. Heute geht es um einen OB und seinen Mitarbeiter, Whistleblower und Schmierereien am See.

Es ist wieder IBO-Zeit. Irgendwie finden die Spießgesellen diese Messe bemerkenswert. Sie läutet nicht nur faktisch, sondern vor allem gefühlsmäßig den Frühling ein. Und sie wurde 70 Jahre alt. Können Sie sich Friedrichshafen ohne diese IBO vorstellen?