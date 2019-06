Großbrand in US-Raffinerie hält Einsatzkräfte in Atem

Ein Großbrand in einer Raffinerie hat die Einsatzkräfte in der US-Stadt Philadelphia in Atem gehalten. Videos zeigen den Ausbruch des Feuers, einen riesigen, durch Explosionen ausgelösten Flammenball, die die Region über Kilometer erschütterten. Die Feuerwehr teilte mit, die Flammen eingedämmt, aber zunächst nicht gelöscht zu haben. Schwerverletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Ursache des Brandes in der Öl- und Gasraffinerie ist noch unklar.