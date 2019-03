Großbrand in Chemiewerk in Texas

Von Susanne Güsten

Der 64-jährige Anwalt Mansur Yavas könnte in der Türkei für ein politisches Erdbeben sorgen. Zwei Wochen vor der Kommunalwahl am 31. März liegt er als Oberbürgermeisterkandidat für die Opposition in der Hauptstadt Ankara in den meisten Umfragen weit vorn. Die Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan muss mit einer Niederlage rechnen. Yavas hat etwas geschafft, was für die Opposition in den vergangenen Jahren unerreichbar war: Er wird von vielen als glaubwürdige Alternative zur AKP gesehen.