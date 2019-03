Greta Thunberg kommt zu Anne Will

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg (16) ist am Sonntagabend zu Gast in der Talkshow „Anne Will“.

Die junge Gründerin der „Fridays for Future“-Demonstration trat bereits am Freitag in Berlin auf, Tausende Schüler hatten sich in der Hauptstadt zu Protesten gegen die Klimapolitik versammelt.

Bei der Verleihung der Goldenen Kamera soll die 16-Jährige am Samstag im alten Berliner Flughafen Tempelhof den Sonderpreis Klimaschutz erhalten.

„Streiken statt Pauken - ändert die Generation Greta die Politik?“, lautet das Thema der nächsten Ausgabe von Talkshow-Moderatorin Anne Will, die das Erste am Sonntagabend (31. März) um 21.45 Uhr zeigt, wie die ARD am Freitag mitteilte.

Neben Thunberg werden weitere Gäste im Berliner Studio erwartet: der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), die deutsche „Fridays for Future“-Aktivistin Therese Kah, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender FDP-Chef Wolfgang Kubicki und Astrophysiker Harald Lesch.

Anne Will