Greta Thunberg ist jetzt volljährig

Von Schwäbische Zeitung

An vorderster Front forschen Ulmer Wissenschaftler im Kampf gegen das Corona-Virus, und das sehr erfolgreich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert nun vier Projekte von Forschern der Universität und des Universitätsklinikums Ulm in der neu aufgelegten Fokus-Förderung zu Covid-19 mit über 428 000 Euro. Keine andere wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland war mit so vielen Einreichungen erfolgreich.

Insgesamt unterstützt die DFG 33 Projekte über die Fokus-Förderung zu Covid-19 mit einem Gesamtfördervolumen von 3,6 ...