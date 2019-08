Grenzöffnung: Merkel dankt Ungarn

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Ungarn für die Unterstützung bei der Öffnung der Grenzen 1989 gedankt. Das von der ungarischen Seite ermöglichte Paneuropäische Picknick sei zum Symbol für die großen Freiheitsbewegungen damals geworden, sagte Merkel im ungarischen Sopron bei einem Festakt zum 30-jährigen Jubiläum des historischen Tags. Mehr als 600 DDR-Bürgern war damals die Flucht über die Grenze gelungen. In Anwesenheit von Ungarns Regierungschef Viktor Orban mahnte Merkel zudem die Kompromissfähigkeit der EU-Staaten gerade in strittigen Fragen an.