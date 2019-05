Greenpeace: Toter Wal in Sizilien hatte Magen voll Plastik

Ein Pottwal, der tot an einem Strand in Sizilien entdeckt wurde, hatte den Magen voller Plastikmüll - dies teilte die Umweltorganisation Greenpeace mit. Das sieben Jahre alte Tier war am Freitag in der Touristenstadt Cefalù im Norden der Insel entdeckt worden. Eine Greenpeace-Aktivistin erklärte, dies sei der fünfte Vorfall dieser Art in Italien binnen fünf Monaten. In wenigen Tagen will Greenpeace eine Mission starten, in der die Verschmutzung mit Plastikmüll im zentralen Mittelmeer untersucht werden soll.