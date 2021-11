Gratulation, Fettbär Otis!

Während wir hier in der Region spätestens an vereisten Windschutzscheiben am Morgen erkennen, dass der Winter naht, gibt es in Alaska andere Vorzeichen: die Bären werden immer fetter. Zum Fettesten seiner braunbärigen Art ist ein Koloss namens Otis gewählt worden. Das Pelztier lebt im Nationalpark Katmai, wo die Wahl zum Dickwanst des Jahres schon eine gewisse Tradition hat. Abgestimmt wird im Internet. Otis setzte sich gegen zwölf Konkurrenten durch. Da sich wilde Bären nicht so gerne auf die Waage stellen, erfolgt die Kür nach Augenmaß. Geübte Bärenbeobachter gehen von einem Gewicht von bis zu 500 Kilo aus.

Im Frühsommer sah der Bär noch reichlich klapprig aus, dass man sogar die Rippen auf dem Foto zählen konnte. Er erinnerte ein bisschen an eine indische Kuh. Heute ist Otis ein wahrer Prachtkerl dank einer konsequenten Lachs-Diät. Damit ist es beim Bären genau umgekehrt wie bei Menschen: Während Meister Petz vor Weihnachten und der Winterruhe sein maximales Gewicht erreicht, pflegen wir diesen Zustand erst nach den Feiertagen zu erlangen. Unfair bloß, dass es unter uns Menschen dafür keinen Titel zu gewinnen gibt.

Was die Kost angeht, so genießt auch der Mensch an den Feiertagen gerne etwas Räucherlachs. An dem allein kann die Zunahme aber nicht liegen. Schuld ist eher die süße Beikost in Form von Schokolade und Plätzchen. Die meisten tun sich schwer damit, wie Otis pünktlich im Sommer wieder gertenschlank zu sein. Sich während der Winterruhe wieder schlank zu schlafen, können sich nur die wenigsten leisten. (nyf)