Grammys: „This Is America“ von Childish Gambino ist bestes Lied

Childish Gambino hat mit seinem Song „This Is America“ den Grammy für das beste Lied des Jahres gewonnen. Der Musiker setzte sich zusammen mit Songschreiber Ludwig Göransson bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Kendrick Lamar und SZA mit „All The Stars“ und Drake mit „God's Plan“ durch. Nominiert waren außerdem Ella Mai für „Boo'd Up“, Shawn Mendes mit „In My Blood“, Brandi Carlile für „The Joke“, Zedd, Maren Morris und Grey für ihren Titel „The Middle“ sowie Lady Gaga und Bradley Cooper für „Shallow“.