Grünes gegen Hitze: Eis und Getränke mit Gurkengeschmack

Ein „Pickleback“ - ein kurzer Whiskey gefolgt von einem Shot würziger Gurkenlake - ist in vielen Bars in den USA ein alter Hut. Diesen Sommer sollen Gurken dort aber auch als Erfrischung gegen die Hitze dienen, serviert in Form von Eiscreme und Getränken.

Bei der Fast-Food-Kette Sonic können Kunden seit vergangener Woche etwa „Slush“ (halb gefrorenes Eis zum Trinken) mit Gurkengeschmack bestellen. Der Drink soll offenbar zu den mit Essiggurken garnierten Hamburgern passen.

Die Betreiber des New Yorker Restaurants „Lucky Pickle“ (Glückliche Gurke) haben die Gurke sogar als Zutat in ihre Dessertkarte mit aufgenommen. Sie verkaufen Softeis, das mit der Lake von Essiggurken und frisch gepressten Salatgurken sowie Milch hergestellt wird.

Kunden zeigten sich auf Instagram positiv überrascht von dem süß-würzigen Mix. Die Zeitschrift „Food & Wine“ schrieb dagegen eher skeptisch: „Softeis mit Gurkengeschmack existiert - und es gibt kein Zurück.“

