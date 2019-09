Grüne wollen über Bundesrat für stärkeren Klimaschutz sorgen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG und Deutsche Presse-Agentur

Ein Lastwagen ist am Samstagmorgen in Stödtlen-Regelsweiler in ein Wohnhaus gekracht. Das berichtet die Polizei. Laut Bericht ist der 42-jährige Fahrer bei dem Unfall eingeklemmt worden. Das Führerhaus des Lastwagens habe im Wohnhaus gesteckt.

Laut Polizeibericht sei der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Dazu zogen die Wehrleute den unbeladenen Kieslaster aus der Fassade.