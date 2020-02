Grüne schlagen Abgabe von Windkraftbetreibern vor

Von Schwäbische Zeitung

Die Donau hat Höchststand - und zwar erstaunlich früh. Überflutete Felder und Unterführungen sowie gesperrte Radwege sind die Folgen. Zu sehen in Tuttlingen, Sigmaringen und Riedlingen.

Tuttlingen Die Donau in Tuttlingen ist gerade in den Sommermonaten oft nur ein Rinnsal. Wegen der starken Regenfälle in den vergangenen zwei Tagen, ist der Fluss aber an vielen Stellen über die Ufer getreten und hat einige Wiesenflächen in der Region in kleine Seen verwandelt.