Grüne in Sachsen beraten über Koalitionsverhandlungen

Von Schwäbische Zeitung

Seit kurzem ist die neue Pflasterung in der Karlstraße fertig. Die gleichen Steine wurden bereits für den Bau der Neuen Mitte Erba verwendet. Für die Karlstraße gelten die Steine nach einer intensiven Diskussion in der Bevölkerung um das richtige Altstadtpflaster als Kompromiss. Doch ist das wirklich so? Ist das Pflaster besser begehbar als jenes, das ansonsten in weiten Teilen des Stadtzentrums im Boden liegt. SZ-Praktikantin Hannah Bader hat bei Passanten nachgefragt.