„Grüffelo“-Regisseur musste ordentlich tricksen

Berlin (dpa) - Der deutsche Regisseur Jakob Schuh (34) musste bei seinem nun für einen Oscar nominierten Trickfilm „The Gruffalo“ („Der Grüffelo“) ordentlich tricksen.

„Dadurch, dass das Buch so unglaublich viele Fans hat, war mir relativ schnell klar, dass ich den Text nicht ändern will. Das ist aber sehr sehr wenig Text. Das sind vier bis fünf Minuten Dialog“, sagte Schuh der Nachrichtenagentur dpa. „Das heißt, ich musste 'ne halbe Stunde Film mit fünf Minuten Dialog bestreiten.“

Für ihn und Co-Regisseur Max Lang sei die Lösung gewesen, detailliert auf im Buch dargestellte, aber nicht weiter beschriebene Situationen einzugehen. „Der Film ist das, was wirklich passiert ist, und das Buch ist die Kurzform davon.“ Das 1999 erschienene Kinderbuch „The Gruffalo“ der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson beschreibt, illustriert von Axel Scheffler, die Begegnung einer Maus mit einem eigentlich nur ausgedachten Ungeheuer.

Als die Idee zum Film 2003 vom englischen Produzenten Michael Rose an ihn herangetragen worden sei, habe er nicht lange überlegen müssen. „Dadurch, dass ich keine Kinder habe, kannte ich das Buch nur vom Titelbild her. Und als ich's gelesen hab', dachte ich sofort: "Mensch, das ist 'ne tolle Geschichte"“, sagte Schuh. „Für mich persönlich hat sie was leicht Amoralisches, was ich sehr gern mag, oder Subversives. Und gleichzeitig wird natürlich da Kindern Mut gemacht. Und Kindern Mut machen, das ist das Beste, was man in einer Geschichte machen kann.“

„The Gruffalo“ ist einer von fünf Anwärtern für den Zeichentrick-Oscar. Die Gala für den weltweit wichtigsten Filmpreis geht am 27. Februar in Los Angeles über die Bühne. Für den Abend der Oscar-Verleihung habe er noch keine besonderen Vorstellungen, sagte Schuh. „Ich pack meine Freundin ein und guck', was passiert.“