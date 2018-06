Gospel-Sänger Clarence Fountain ist tot

Der amerikanische Sänger Clarence Fountain, Mitbegründer des legendären Gospelchors „Five Blind Boys of Alabama“, ist tot. Nach Mitteilung auf der Band-Webseite starb der Musiker am Sonntag in Baton Rouge im US-Staat Louisiana. Er wurde 88 Jahre alt. Als Schüler an einer Einrichtung für blinde und taube Afroamerikaner im US-Staat Alabama schloss er sich bereits in den 1930er Jahren mit fünf Freunden zu einer Gruppe zusammen. Aus den „Happy Land Jubilee Singers“ wurden später die „Five Blind Boys of Alabama“.