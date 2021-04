Google setzt sich in Android-Rechtsstreit gegen Oracle durch

Von einer „Panne in der Kommunikation“ sprach der Weingartener Dekan Ekkehard Schmid in seiner Ostermontagspredigt im Rückblick auf die Öffnung des Blutritts für Frauen. Damals, Ende November, hatten die Blutreitergruppen erst aus der Presse von dieser Neuausrichtung der größten Reiterprozession Europas erfahren. In der Vorbereitung auf den Blutritt 2021 sollte das besser werden. Deshalb war der Gottesdienst in der Basilika am Ostermontag den Gruppenführern der 100 Blutreitergruppen vorbehalten.