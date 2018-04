„Golden State Killer“ über Plattform für Ahnenforschung aufgespürt

Eine überdimensionierte Kreuzung, schlechte Fußwege vom Bahnhof in die Innenstadt, sanierungsbedürftige Häuser, Brachflächen, Gestaltungsdefizite am Schlossplatz und in der Hauptstraße – das sind nur einige Punkte, die das Aulendorfer Stadtbild im negativen Sinne prägen. Die Stadt will das nun angehen und in den kommenden Jahren Geld für das Sanierungsgebiet „Stadtkern II“ in die Hand nehmen. Dabei werden auch private Hauseigentümer finanziell unterstützt, wenn sie modernisieren wollen.