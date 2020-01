Golden Globes für Russell Crowe und Elton John

Von Schwäbische Zeitung

Dankbarkeit für das bestandene Abitur und der neugierige Blick in die Zukunft prägten die Feier der 87 Abiturienten der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule Sigmaringen. Noch einmal miteinander zu feiern, bevor es galt, Abschied zu nehmen, war Schülern, Lehrern und Eltern wichtig. In seiner Rede brachte Schülersprecher Michael Taraca die Dankbarkeit gegenüber Eltern und Lehrern zum Ausdruck. Er sei erfreut, in die vielen glücklichen Gesichter seiner Mitschüler blicken zu können.