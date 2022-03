Göteborg: weltoffen, entspannt und nachhaltig

Von oben sieht Göteborg aus wie ein großer Naturpark. Wald, Wiesen, vorgelagerte Schäreninseln, eingebettet in viel Wasser, Küste und Weite. Der Wohnraum für die rund 600 000 Einwohner ist aus der Vogelperspektive schwer zu erahnen.

Die Hafenstadt an der Westküste ist die zweitgrößte Stadt Schwedens. Doch die entspannten, weltoffenen und naturbewussten Göteborger geben sich nur ungern mit dem zweiten Platz zufrieden. Insbesondere wenn es um ihre Paradedisziplin Nachhaltigkeit geht. Laut dem Global Destination Sustainability Index ist Göteborg seit 2016 durchgehend zum nachhaltigsten Reiseziel der Welt gewählt worden. Ebenso erwähnt Lonely Planet die Hafenstadt als beste Option für eine umweltfreundliche Städtereise. Die Stadt prahlt auch damit, die größten Zimtschnecken der Welt zu backen. Die sogenannten Hagabulle gibt es im Café Husaren im Stadtteil Haga. Das Wochenende in einer modernen, nachhaltigen und erfinderischen Metropole, die mit Nachdruck versucht, aus dem Schatten seiner großen Schwester Stockholm hervorzutreten, verspricht interessant zu werden.

Freitag: Der Start in das Göteborg-Wochenende gelingt nachhaltig und produktiv mit einer Elektro-Bootstour durch die Kanäle und den inneren Hafen. „Let’s Boat“ verleiht Schiffe, die selbstständig gesteuert werden können an bis zu zwölf Personen. Vom Wasser aus kann in kurzer Zeit ein Gespür für die Küstenstadt entwickelt werden. Bei der Einfahrt in den Hafen wird die Bedeutung von Göteborg als Schwedens Tor zur Welt versinnbildlicht. Beeindruckende Gebäude, große Schiffe in den Werften und die bunten, neuen Stadtteile am Nordufer. Direkt ins Auge sticht der markant rot-weiße Wolkenkratzer Skanskaskrapan, den die Göteborger augenzwinkernd ihren Lippenstift nennen. Das Bürogebäude beherbergt in 86 Metern Höhe das Café Göteborgs Utkiken mit beeindruckendem Rundumblick auf die Stadt. Bevor die großen Fähren näher kommen, sollte das kleine E-Boot wieder zurück in die Kanäle der Stadt gelenkt werden. Einige mit Blumen geschmückte, tiefe Brücken kreuzen den Wasserweg und versprühen holländisches Flair. Der teilweise schwarze Humor der Göteborger zeigt sich vielerorts. Unter einer Brücke wurde ein großer Käsehobel (der normalerweise in jedem skandinavischen Haushalt zu finden ist) angebracht, der auf launige Art darauf hinweisen will, dass bei den niedrigen Brücken alle ihre Köpfe bitteschön einziehen sollten. Klug wäre es außerdem, sich vor der Rundfahrt mit Zimtschnecken einzudecken, um die Tour mit der ersten Fika, einer Kaffeepause, die in Schweden täglich zelebriert wird, zu verfeinern. Die legendären Zimtschnecken gibt es tatsächlich an jeder Ecke, denn ein Schwede verspeist pro Jahr 314 davon. Ein Tag ohne Zimtschnecke scheint in Schweden ein verlorener Tag zu sein.

Sightseeing per Boot

Auf der Bootstour rücken einige Sehenswürdigkeiten der Stadt ins Blickfeld, die später dann auch beinahe alle zu Fuß erreicht werden können oder mit dem gut ausgebauten Nahverkehr, der zu 97 Prozent mit erneuerbaren Energien läuft. Unter anderem die kirchenähnliche Fischhalle Feskekörka, imposante Gebäude wie die Oper, das Alfons Åberg Kulturhaus, bunte Parks mit Schweden, die sich, wann immer es geht, an der frischen Luft aufhalten. Am Anlegeplatz der elektrischen Boote ist das Göteborg Museum nicht weit. Reisende, die sich für die Geschichte der 400 Jahre alten Stadt interessieren, können dort Wissen über die Seefahrer und Eroberer sammeln und erfahren, weshalb Göteborg auch als schwedisches Amsterdam gilt.

Bei der Essenswahl am Abend gibt es etliche nachhaltige Möglichkeiten. Das Restaurant Bhoga am großen Hafenkanal beispielsweise verwendet ausschließlich lokale Produkte von der Westküste. „Wir konzentrieren uns auf kleine Biofarmen und nachhaltige Meeresfrüchte. Unser Mantra ist, alles zu nutzen und nichts zu verschwenden“, sagt Küchenchef Gustav Knutsson.

Unterwegs im Umland

Samstag: Das Umland und die Schärenlandschaft von Göteborg laden zu einer Erkundungstour in eine ganz eigene, verträumte Welt ein. Lediglich 30 Minuten Fahrtzeit mit der Straßenbahn oder dem Bus trennen das aufgeweckte, laute Stadtleben von den fast einsamen Inselgruppen, dem rauen Meer und der allzeit steifen Brise. Die Schäreninseln stillen eine gewisse Sehnsucht. Nicht die nach Exotik und Fremde, vielmehr die nach Vertrautem, naturbewusster Lebensweise und vermeintlich heiler Welt. Kein Wunder, dass die Göteborger so sehr auf ihre Natur achten, sie bekommen von ihr so viel zurück. Das kann auch Petra Gamerdinger von Göteborgs Tourismusbüro bestätigen: „Wir haben viele Gretas hier in Göteborg. Jeder will den ökologischen Fußabdruck ganz klein halten“. Somit sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz den Göteborgern quasi mit in die Wiege gelegt worden.

Zu empfehlen ist ein echtes Insel-Seefahrer-Abenteuer mit Hönö Båtturer und Seemann Bosse Johansson. Im Oktober und November ist eine Hummer-Safari möglich. Gemeinsam mit echten Seemännern in knalligen orangefarbenen Latzhosen fährt man dann raus aufs offene Meer, wo die Netzkisten ausgeworfen werden. Zusammen bangt man auf einen guten Fang und hofft, standhaft zu bleiben. Der Wellengang und die Wetterlage können unberechenbar sein. Die Gefahr seekrank zu werden, besteht durchaus. Ab März gibt es gemeinsame Robben-Beobachtungstouren und Ausflüge zum Krabben- oder Makrelenfischen rund um die Inseln Öckerö und Fotö.

Frische Hummer zum Mitttagessen

Das Mittagessen wartet im Restaurant Tullhuset auf der Insel Hönö. Hier kommen fangfrische Hummer auf den Teller, auch die Fischsuppe ist empfehlenswert. Für Auszeitsuchende oder Naturliebhaber bietet es sich an, den restlichen Samstag in der Göteborger Schärenwelt zu verbringen mit Baden, Wandern, Picknicken oder Seevögel beobachten. Insbesondere die Insel Vrångö, die größte und südlichste Insel der Schärenwelt sticht durch lang gestreckte Sandstrände heraus und hat zudem ein beachtliches Naturreservat.

Sonntag: Der größte Vergnügungspark in Skandinavien Liseberg steht mitten in der Innenstadt von Göteborg. Mit seinem Riesenrad, über 35 Fahrgeschäften sowie Bühnen für Aufführungen und Konzerte, ist der Park ein Besuchermagnet. Je nach Jahreszeit verwandelt sich das rund 20 Hektar große Gelände in ein Weihnachtswunderland, in eine verrückte Halloween-Welt oder eine Sommeridylle. Der Betrieb der Fahrgeschäfte wird durch erneuerbare Energien oder Regenwasser gesteuert. Dekoartikel wie Kürbisse werden zu Biogas umgewandelt.

Sollte vor dem Rückflug noch Zeit sein, lohnt sich ein Besuch und eine letzte Fika im hippen Café Da Matteo. Kaffee wird mit Fair-Trade- Bohnen serviert. Somit bleiben als letzte Erinnerung an ein Göteborg-Wochenende der gute Kaffee, die duftenden Zimtschnecken und der Blick aus dem Flugzeug: auf grüne Weite, blaue Seen und das Kattegat. Schweden wie aus dem Bilderbuch.