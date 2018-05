GNTM – Einfach nur Schund oder ernsthaft bedenklich?

Pro GNTM: Bitte keine Hysterie

Was ich von Heidi Klum und ihrer schmerzfreien Selbstdarstellung halte? Unsäglich. Und GNTM, das bestimmt wird durch Intrigen, Kreischalarm und Floskeln wie: „Heute habe ich leider kein Foto für dich“? Auch unsäglich. Nun wird dem Format und seiner Moderatorin allerdings unterstellt, sie würden sexuelle Übergriffe (Stichwort #MeToo) fördern, ein falsches Frauenbild vermitteln und Bulimie Vorschub leisten. Um mit einer Phrase zu antworten: Leute, bitte lasst die Kirche im Dorf und reagiert nicht so hysterisch wie Heidis Mädels.

Natürlich können die teils 16-, 17- oder 18-Jährigen nicht das Bild einer reifen und selbstbewussten Frau verkörpern. Und natürlich hat GNTM mit dem richtigen Leben so wenig zu tun wie „Bauer sucht Frau“ mit der Landwirtschaft. Es handelt sich hier um ein Fernsehformat, dem eine Macht nachgesagt wird, die es nicht hat. Andernfalls müsste man allen Teenagerinnen unterstellen, sie seien komplett verblödet und folgen Mama Klum blind in den Abgrund.

Eltern wissen aber: Dem ist nicht so, im Gegenteil.

Vielmehr gilt, was auch für Videospiele und anderes gilt: Wächst ein Kind in einem negativen Umfeld auf, ist es auch empfänglich für negative Einflüsse. Verbote helfen hier aber gar nichts, die braucht es auch nicht: GNTM wird sich gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen müssen. Andernfalls stirbt die Sendung ganz von allein.

d.grupe@schwaebische.de

Contra GNTM: Auch wenn sich Millionen Fernsehzuschauer davon belustigen lassen: GNTM ist ein Format, dessen Zeit abgelaufen ist.

Mit dem „Girls’ Day“ wird versucht, Frauen in immer noch männlich dominierte Berufsfelder zu holen. Es gibt Programme, mit denen junge Mädchen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften und Technik) begeistert werden sollen. Aber wenn man Heidi Klum fragt, ist das Erstrebenswerteste für eine Frau anscheinend, als willenloser Kleiderständer zu leben, der schön aussehen und sich unterordnen soll. Das fängt schon beim „Umstyling“ an, das zeigt: Du darfst alles sein, nur nicht Du selber. Man fragt sich, warum junge Frauen so etwas auf sich nehmen und sich derartig verbiegen lassen. Wer die Sendung in Schutz nimmt, argumentiert gern, dass die Kandidatinnen wissen, worauf sie sich einlassen. Mag sein. Aber dass Menschen aus der Motivation heraus, berühmt zu werden, die unsinnigsten Dinge tun, zeigen ja auch Castingshows wie „DSDS“, die mit musikalischer oder künstlerischer Substanz nichts zu tun haben – dafür aber viel mit Vorführen und Demütigen.

Ob die Sendung nun tatsächlich der Magersucht Vorschub leistet, wie eine Studie 2015 herausgefunden haben will, ist gar nicht entscheidend. So oder so – als Fernsehunterhaltung getarnte Menschen-Dressur wie GNTM braucht wirklich niemand. Zeit, den Stecker zu ziehen.

d.drescher@schwaebische.de