Glücklich ist der Goldfisch

Der Finne ist einer, der die Sauna liebt. Der Däne mag das Meer. Der Schweizer seine Berge. Diese länderspezifischen Vorlieben könnten eine Rolle dabei spielen, weshalb die genannten Völkerstämme regelmäßig die Glücklichsten der Welt sind. Deutschland liegt immerhin noch auf Platz fünf und damit sind wir ungefähr so glücklich wie handelsübliche Australier oder Israelis, die auf der Zufriedenheitsskala den gleichen Wert erreichen wie wir.

Unerreicht ist indes der Goldfisch. Denn der kleine Kerl in seinem Glas hat nach der Erkenntnis von Biologen eine Erinnerungsspanne, die lediglich zehn Sekunden zurück reicht. Er muss demzufolge also auch nicht ständig über Sachen grübeln, die noch vor elf Sekunden waren. Auf uns Menschen übertragen hieße das, nach einer Standpauke vom Chef nach zehn Sekunden den Vorfall bereits schon wieder überwunden zu haben. Sodass eigentlich so gut wie nichts mehr unsere sonnige Laune trüben könnte. Entsprechend kurz wären Liebeskummer oder auch die Erkenntnis, dass jemand aus dem Umfeld ein Depp ist. Unbelastet träten wir ihm wieder entgegen, offen und frohgemut.

Leider sind wir – abgesehen von politischen Akteuren, die in Untersuchungsausschüssen gerne das nahezu rückstandsfreie Vergessen zelebrieren – mit einem stabilen Langzeitgedächtnis ausgestattet. Was zur Folge hat, dass wir uns schwer tun mit dem Vergessen und Vergeben. Und die Zahl der Deppen wird auch nicht kleiner. Ein Wunder, dass wir trotzdem fast so glücklich sind wie ein Goldfisch im Wasser sind. (nyf)